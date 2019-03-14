НБУ ожидает два транша от МВФ в 2019 году
14 марта, 2019, 15:31
Национальный банк Украины ожидает получить от МВФ в 2019 году два равных транша
Об этом заявил на брифинге глава НБУ Яков Смолий, передает РБК-Украина.
Смолий напомнил, что в начале марта в Украине работала техническая миссия МВФ, которая не принимает решений по траншам.
"Это чисто рабочий визит для проверки текущего состояния ситуации, как выполняются Украиной взятые на себя обязательства по программе stand-by. Миссия закончила работу, пока мы довольны визитом, продолжаем работать в обычном режиме", - добавил он
По словам Смолия, в 2019 году ожидается два уровня транша в мае и ноябре на общую сумму 2,5 млрд долларов.
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