НБУ ожидает два транша от МВФ в 2019 году

14 марта, 2019, 15:31

Национальный банк Украины ожидает получить от МВФ в 2019 году два равных транша

Об этом заявил на брифинге глава НБУ Яков Смолий, передает РБК-Украина.

Смолий напомнил, что в начале марта в Украине работала техническая миссия МВФ, которая не принимает решений по траншам.

"Это чисто рабочий визит для проверки текущего состояния ситуации, как выполняются Украиной взятые на себя обязательства по программе stand-by. Миссия закончила работу, пока мы довольны визитом, продолжаем работать в обычном режиме", - добавил он

По словам Смолия, в 2019 году ожидается два уровня транша в мае и ноябре на общую сумму 2,5 млрд долларов.