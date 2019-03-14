На Львовщине опровергают фейк о повестках призывникам на избирательных участках

14 марта, 2019, 17:50

На Львовщине неизвестные расклеивают фейковые листовки с информацией о том, что на избирательных участках призывникам якобы будут вручать повестки

Об этом сообщил военный комиссар Львовщины Александр Тищенко в Facebook.

В некоторых районах Львовской области неизвестные расклеивают листовки с информацией о том, что на избирательных участках призывникам вручат повестки в армию, говорится в сообщении.

"С приближением выборов президента Украины все чаще появляется информация о якобы вручении повесток призывникам на избирательных участках. Расклеивают листовки с такой информацией, распространяют слухи и посты в социальных сетях. Еще раз подчеркиваю, что во время проведения выборов военкоматы не будет вручать повесток", - написал военный комиссар.

Он также отметил, что на избирательных участках работники военкоматов не будут проводить и других мероприятий, которые были бы связаны с началом призывной компании на срочную военную службу.