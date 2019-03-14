На Донбассе ранены два бойца ООС, оккупанты потеряли 4 боевиков
14 марта, 2019, 07:25
В среду, 13 марта, российские боевики дважды обстреляли позиции украинских военных
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия террористы стреляли неподалеку Авдеевки, а в районе Марьинки по бойцам Объединенных сил целил снайпер оккупантов.
В результате вражеских обстрелов двое украинских военных получили ранения.
Объединенные силы ответили огнем на провокации захватчиков. По данным разведки, оккупанты потеряли одного боевика погибшим, еще троих - ранеными.
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