На Донбассе ранены два бойца ООС, оккупанты потеряли 4 боевиков

14 марта, 2019, 07:25

В среду, 13 марта, российские боевики дважды обстреляли позиции украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия террористы стреляли неподалеку Авдеевки, а в районе Марьинки по бойцам Объединенных сил целил снайпер оккупантов.

В результате вражеских обстрелов двое украинских военных получили ранения.

Объединенные силы ответили огнем на провокации захватчиков. По данным разведки, оккупанты потеряли одного боевика погибшим, еще троих - ранеными.