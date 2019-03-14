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МИД осудил визит французских политиков в Крым

Министерство иностранных дел Украины осуждает поездку группы французских политиков в аннексированный Россией Крым

Об этом говорится в комментарии на сайте МИД.

В сообщении отмечается, что французские граждане проявили неуважение к суверенитету Украины, проигнорировав фундаментальные принципы международного права, украинское законодательство и официальную позицию Франции, осудившей действия России.

Отметим, что группа французских политиков во главе с бывшим депутатом парламента Франции Тьерри Мариани прибыла на оккупированный полуостров 13 марта и планирует там оставаться до 16 марта.

Всего в составе французской "делегации" 11 политиков, которых возглавляет президент Ассоциации "Франко-российский диалог", экс-министр транспорта Франции Тьерри Мариани.
 
Отмечается, что среди "гостей" из Франции также два журналиста - репортер Кристоф Лафосс и репортер телеканала TV Libertés Гийом Санжорж. Французские политики планируют встречи с депутатами "Государственного совета Крыма" и "Законодательного собрания Севастополя".
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