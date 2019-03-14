МИД осудил визит французских политиков в Крым
14 марта, 2019, 20:06
Министерство иностранных дел Украины осуждает поездку группы французских политиков в аннексированный Россией Крым
Об этом говорится в комментарии на сайте МИД.
В сообщении отмечается, что французские граждане проявили неуважение к суверенитету Украины, проигнорировав фундаментальные принципы международного права, украинское законодательство и официальную позицию Франции, осудившей действия России.
Отметим, что группа французских политиков во главе с бывшим депутатом парламента Франции Тьерри Мариани прибыла на оккупированный полуостров 13 марта и планирует там оставаться до 16 марта.
Всего в составе французской "делегации" 11 политиков, которых возглавляет президент Ассоциации "Франко-российский диалог", экс-министр транспорта Франции Тьерри Мариани.
Отмечается, что среди "гостей" из Франции также два журналиста - репортер Кристоф Лафосс и репортер телеканала TV Libertés Гийом Санжорж. Французские политики планируют встречи с депутатами "Государственного совета Крыма" и "Законодательного собрания Севастополя".
Читайте также
-
-
11 марта, 2019 Виталий Портников: Мы сами выкопали яму себе и стране
-
-
-
Читайте также
-
11 марта, 2019 Виталий Портников: Мы сами выкопали яму себе и стране
-
-