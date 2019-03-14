Microsoft выпустила приложение, которое позволит "просматривать" фото людям с недостатками зрения
14 марта, 2019, 10:42
Microsoft выпустила новую версию программы Seeing AI, которая с помощью технологии компьютерного зрения позволит слепым и слабовидящим людям "просматривать" фотографии на смартфоне или компьютере
Об этом пишет Engadget.
Для запуска программы пользователь должен коснуться изображения на экране. Система компьютерного зрения распознает детали изображения и озвучит их через динамик или наушники.
С 13 марта Seeing AI доступно на устройствах с операционной системой iOS, в том числе и на iPad. Приложение бесплатно и доступно для скачивания в App Store и Google Play.
Ранее корпорация Microsoft представила VR-трость для слабовидящих и слепых людей. Она позволит воспроизвести в виртуальной реальности путь от подъезда до ближайшего парка и тренироваться его проходить, не поддаваясь излишнему стрессу.
- Виртуальная реальность уже помогает тренироваться не только людям с недостатками зрения. Так, армия США совместно с отделом национальной безопасности уже долгое время разрабатывает симулятор экстремальных ситуаций EDGE (Enhanced Dynamic Geo-Social Environment) для пожарных, медиков и полиции.
- Универсальный шрифт для зрячих и слепых: дизайнер Косуке Такахаши создал шрифт Braille Neue, который сочетает в себе латинский алфавит и символы японской письменности с высеченными в них символами шрифта Брайля.
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