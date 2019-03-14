Microsoft выпустила приложение, которое позволит "просматривать" фото людям с недостатками зрения

14 марта, 2019, 10:42

Microsoft выпустила новую версию программы Seeing AI, которая с помощью технологии компьютерного зрения позволит слепым и слабовидящим людям "просматривать" фотографии на смартфоне или компьютере

Об этом пишет Engadget.

Для запуска программы пользователь должен коснуться изображения на экране. Система компьютерного зрения распознает детали изображения и озвучит их через динамик или наушники.

С 13 марта Seeing AI доступно на устройствах с операционной системой iOS, в том числе и на iPad. Приложение бесплатно и доступно для скачивания в App Store и Google Play.

Ранее корпорация Microsoft представила VR-трость для слабовидящих и слепых людей. Она позволит воспроизвести в виртуальной реальности путь от подъезда до ближайшего парка и тренироваться его проходить, не поддаваясь излишнему стрессу.