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Лоукостер Ryanair запускает рейс из Киева в Катовице


фото: REUTERS
С 30 октября ирландский лоукостер Ryanair откроет рейс Киев - Катовице

Соответствующее расписание опубликовали на сайте Ryanair, передает Dziennik Zachodni.

Полеты будут выполнять 4 раза в неделю из аэропорта "Борисполь". Согласно опубликованному расписанию, рейсы запланированы с частотой четыре раза в неделю по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Вылеты из Катовице будут в 07:00, вылеты из киевского аэропорта Борисполь - в 11:15.

Ryanair откроет базу в Катовице и разместит там 2 самолета. Кроме Киева новые рейсы из Катовице будут в Болонью, Бриндизи, Катанию, Гетеборг, Корк, Осло, Манчестер, Кельн, Дортмунд и Пафос.

Минимальная цена авиабилета в одну сторону на момент публикации материала была в пределах от 28 € до 33 с учетом перевозки только небольшого предмета ручной клади.

Новый маршрут Ryanair дублирует существующий маршрут Wizz Air Киев-Катовице, который в начале 2009 года стал одним из первых международных направлений Wizz Air из Украины. Напомним, что рейсы в Катовице из Киева, Львова и Харькова уже длительное время выполняет лоукост WizzAir.

По данным системы бронирования, рейсы Киев-Катовице будет выполнять польская "дочка" Ryanair - Ryanair Sun, которая специализируется на чартерах и будет переименована в Buzz осенью 2019 года.

 

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