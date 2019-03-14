Куда сдавать пластик, стекло и палочки для суши: в Telegram запустили бота для сортировки мусора в Киеве

14 марта, 2019, 11:40

Украинская общественная организация "Украина без мусора" запустила чат-бота, который подскажет, куда сдать отсортированный мусор в Киеве

Чат бот находится в Telegram.

Бот предлагает отсортировать следующие категории мусора:

пластик

металл

одежда и обувь

стекло

электроника

бумага

древесина

Например, палочки для суши принимают в Киеве только на улице Саперно-Слободская, 25/4.

Электроника принимается только по адресу ул. Саперно-Слободская, 25/4. Принимают электронику и технику к одному килограмму и с малыми габаритами. Не принимают батарейки и лампы.

Одежда и обувь принимаются по адресу ул. Саперно-Слободская, 25/4. Вы также можете сдать в магазин "Ласка" или в общество Красного Креста.

На сжигание принимают:

CD-диски

VHS-кассеты

чеки

одноразовая посуда, имеющий маркировку РЕТ (1)

прозрачная обертка для гаджетов, игрушек

вакуумная упаковка от кофе

упаковки от корма для животных в гибкой упаковке

дой-пак вакуумный (кетчуп, майонез)

обертки от конфет

вакуумная пластиковая упаковка (сосиски, сыр, копченая рыба)

любые тюбики

косметика (тушь, помада, румяна, другая упаковка со многими компонентами)

Эта услуга доступна только на станции Саперно-Слободской, 25/4.

Не принимают вообще: