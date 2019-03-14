Куда сдавать пластик, стекло и палочки для суши: в Telegram запустили бота для сортировки мусора в Киеве
14 марта, 2019, 11:40
Украинская общественная организация "Украина без мусора" запустила чат-бота, который подскажет, куда сдать отсортированный мусор в Киеве
Чат бот находится в Telegram.
Бот предлагает отсортировать следующие категории мусора:
- пластик
- металл
- одежда и обувь
- стекло
- электроника
- бумага
- древесина
Например, палочки для суши принимают в Киеве только на улице Саперно-Слободская, 25/4.
Электроника принимается только по адресу ул. Саперно-Слободская, 25/4. Принимают электронику и технику к одному килограмму и с малыми габаритами. Не принимают батарейки и лампы.
Одежда и обувь принимаются по адресу ул. Саперно-Слободская, 25/4. Вы также можете сдать в магазин "Ласка" или в общество Красного Креста.
На сжигание принимают:
- CD-диски
- VHS-кассеты
- чеки
- одноразовая посуда, имеющий маркировку РЕТ (1)
- прозрачная обертка для гаджетов, игрушек
- вакуумная упаковка от кофе
- упаковки от корма для животных в гибкой упаковке
- дой-пак вакуумный (кетчуп, майонез)
- обертки от конфет
- вакуумная пластиковая упаковка (сосиски, сыр, копченая рыба)
- любые тюбики
- косметика (тушь, помада, румяна, другая упаковка со многими компонентами)
Эта услуга доступна только на станции Саперно-Слободской, 25/4.
Не принимают вообще:
- Опасные отходы: лампочки, термометры, таблетки, шприцы, тару из-под краски / лаков, габаритные гаджеты, батарейки!
- Пластилин
- Пластик с металлом (елка, магниты и т.д.)
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