Хищение в оборонной сфере: Двух детективов НАБУ отстранили от должности
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook.
"Для максимальной эффективности служебного расследования и минимизации возможного воздействия и рисков, я принял решение отстранить детективов, задействованных в подготовке писем, опубликованных журналистами BIHUS.info", - отметил директор НАБУ Артем Сытник.
Он добавил, что по завершению результаты служебного расследования будут переданы в ГБР и сообщат о них общественности.
Напомним, в четвертой части расследования Bihus.info говорится, что НАБУ якобы причастна к закрытию дел о хищениях в Укроборонпроме.
Речь шла об изъятии "Оптимумспецдеталь" из созданного НАБУ перечня фиктивных компаний. Наличие в этом списке останавливала выплаты со стороны Укроборонпрома.
Уже в январе 2017 появился уточненный перечень, в котором не было предприятия "Оптимумспецдеталь". Также НАБУ выдало справку, которая позволяла фирме Рогозы работать с Укроборонпромом.
- Чорновил обратилась в СБУ по поводу "государственной измены" детектива НАБУ
По теме
Читайте также
-
-
11 марта, 2019 Виталий Портников: Мы сами выкопали яму себе и стране
-
-
-
По теме
Читайте также
-
11 марта, 2019 Виталий Портников: Мы сами выкопали яму себе и стране
-
-