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Хищение в оборонной сфере: Двух детективов НАБУ отстранили от должности


фото: nabu.gov.ua
Двух детективов Национального антикоррупционного бюро Украины, которые фигурировали в расследовании Bihus.info, отстранили от должности на время служебного расследования

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook.

"Для максимальной эффективности служебного расследования и минимизации возможного воздействия и рисков, я принял решение отстранить детективов, задействованных в подготовке писем, опубликованных журналистами BIHUS.info", - отметил директор НАБУ Артем Сытник.

Он добавил, что по завершению результаты служебного расследования будут переданы в ГБР и сообщат о них общественности.

Напомним, в четвертой части расследования Bihus.info говорится, что НАБУ якобы причастна к закрытию дел о хищениях в Укроборонпроме.

Речь шла об изъятии "Оптимумспецдеталь" из созданного НАБУ перечня фиктивных компаний. Наличие в этом списке останавливала выплаты со стороны Укроборонпрома.

Уже в январе 2017 появился уточненный перечень, в котором не было предприятия "Оптимумспецдеталь". Также НАБУ выдало справку, которая позволяла фирме Рогозы работать с Укроборонпромом.

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