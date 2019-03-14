Гибель работника АП: подозревают гражданина Армении

14 марта, 2019, 22:10

Объявлено подозрение 25-летнему гражданину Армении в совершении разбойного нападения на сотрудника администрации президента Александра Бухтатого

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

В прокуратуре сообщили, что 13 марта примерно в 23:50 находясь на ул. Баггоутовской, подозреваемый вместе с еще одним злоумышленником, личность которого в настоящее время устанавливается, заметили незнакомого им человека и напали на него.

"Злоумышленники нанесли пострадавшему не менее четырех ударов в область головы, в результате чего мужчина упал на землю. После этого они завладели его мобильным телефоном и банковской картой, и скрылись с места совершения преступления. Тело потерпевшего утром обнаружили прохожие.

Погибший мужчина оказался сотрудником Администрации президента.

По предварительным данным смерть мужчины наступила в результате хронической ишемической болезни сердца. Однако окончательно причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Готовится ходатайство суда об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Также принимаются меры по установлению личности второго нападавшего.