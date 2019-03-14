Гибель работника АП: подозревают гражданина Армении
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
В прокуратуре сообщили, что 13 марта примерно в 23:50 находясь на ул. Баггоутовской, подозреваемый вместе с еще одним злоумышленником, личность которого в настоящее время устанавливается, заметили незнакомого им человека и напали на него.
"Злоумышленники нанесли пострадавшему не менее четырех ударов в область головы, в результате чего мужчина упал на землю. После этого они завладели его мобильным телефоном и банковской картой, и скрылись с места совершения преступления. Тело потерпевшего утром обнаружили прохожие.
Погибший мужчина оказался сотрудником Администрации президента.
По предварительным данным смерть мужчины наступила в результате хронической ишемической болезни сердца. Однако окончательно причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.
Готовится ходатайство суда об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Также принимаются меры по установлению личности второго нападавшего.
- Напомним, в четверг, 14 марта, в Шевченковском районе столицы прохожие нашли тело Александра Бухтатого.
- Он работал в Администрации президента Украины главным консультантом Главного департамента информационной политики АПУ.
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