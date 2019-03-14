ГПУ обжалует снятие браслета с Мангера
14 марта, 2019, 18:09
Генеральная прокуратура обжалует решение суда о снятии с Владислава Мангера электронного браслета
Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает РБК-Украина.
По его словам, ГПУ подаст апелляцию на освобождение Мангера 14 марта.
"На данный момент следствие считает, что заказчиком является гражданин Мангер, который через знакомых ему организаторов - Павловского и Торбина, заказал совершение преступления у четырех человек. К сожалению, мы имеем беспрецедентное решение Печерского суда, когда подозреваемый в совершении заказного убийства человек выпускается под залог. Сейчас мы получили еще одно такое решение, которое уже электронный браслет сняло с г-на Мангера ", - сообщил Луценко.
Генпрокурор надеется, что апелляционный суд удовлетворит жалобу ГПУ.
- Напомним, 31 июля 2018 года Катерину Гандзюк облили кислотой. Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев. 4 ноября 2018 года около 12:30 на официальной странице группы поддержки Катерины Гандзюк появилась информация о ее смерти .
- По подозрению в соучастии в убийстве Гандзюк задержан экс-помощника депутата от БПП Игоря Павловского. 4 декабря Юрий Луценко заявил, что новым подозреваемым является Алексей Левин по прозвищу "москаль", которого ранее судили за организацию убийств. Левин объявлен в розыск .
- Отец убитой активистки Виктор Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери связан с главой Херсонского облсовета, членом ВО "Батькивщина" Владиславом Мангером и председателем Херсонской облгосадминистрации, членом БПП Андреем Гордеевым, а также с заместителем Гордеева Евгением Рищуком.
- Прокуратура объявила Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Катерины Гандзюк. Суд арестовал Мангера до 3 марта с возможностью внесения 2,5 млн грн залога.
- Шевченковский райсуд Киева отказался продлить арест Владиславу Мангеру.
- С Мангера сняли электронный браслет и вернули загранпаспорт.
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