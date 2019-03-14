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ГПУ обжалует снятие браслета с Мангера


фото: day.kyiv.ua
Генеральная прокуратура обжалует решение суда о снятии с Владислава Мангера электронного браслета

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает РБК-Украина.

По его словам, ГПУ подаст апелляцию на освобождение Мангера 14 марта.

"На данный момент следствие считает, что заказчиком является гражданин Мангер, который через знакомых ему организаторов - Павловского и Торбина, заказал совершение преступления у четырех человек. К сожалению, мы имеем беспрецедентное решение Печерского суда, когда подозреваемый в совершении заказного убийства человек выпускается под залог. Сейчас мы получили еще одно такое решение, которое уже электронный браслет сняло с г-на  Мангера ", - сообщил Луценко.

Генпрокурор надеется, что апелляционный суд удовлетворит жалобу ГПУ.

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