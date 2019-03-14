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ГПСУ "развернула" россиянина с канадского ТВ, который ехал освещать выборы


фото: dpsu.gov.ua
Участились случаи направления в Украину завербованных спецслужбами РФ граждан для дестабилизации ситуации во время выборов

Об этом заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян, передает Радио Свобода.

Украинские пограничники отказали во въезде в Украину российскому журналисту, который работает на канадскую телекомпанию, сообщил Слободян.

"Это - гражданин России, который постоянно живет в Канаде и работает на канадском телевидении. Он получил аккредитацию от ЦИК, но при дополнительной проверке выяснилось, что он незаконно пересекал административную границу с оккупированным Крымом", - сказал спикер.

Пресс-секретарь ГПСУ добавил, что россиянину на три года запретили въезд в Украину.

"Вопрос въезда граждан России - это для нас направление повышенных рисков. Прежде всего необходимо, чтобы российские журналисты имели аккредитацию ЦИК, но это не значит, что они автоматически пройдут пограничный контроль. Мы будем общаться с ними о нарушениях украинского законодательства. Если нет аккредитации ЦИК, то мы однозначно не будем пропускать их, - отметил Слободян.

В погранслужбе уточнили, что по состоянию на 14 марта в Украину прибыли около 60 журналистов.

Олег Слободян сообщил, что со следующей недели усиливают охрану государственной границы, чтобы не допустить провокаций и людей, которые могут участвовать в дестабилизирующих мероприятиях накануне и во время выборов.

Всего с начала 2019 года уже выявлено 59 таких человек, сообщил представитель ГНАУ.

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