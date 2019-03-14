Европарламент призвал приостановить переговоры о вступлении Турции в ЕС
Об этом сообщает евродепутат Кати Пири в Twitter.
Как отмечает РБК-Украина, Кати Пири является автором отчета комитета Европарламента по иностранным делам. В документе говорится о том, что в Турции продолжают нарушаться права человека и гражданские свободы, оказывается влияние на судебную систему. Также страна не решила споры с Кипром и другими соседями.
В то же время Турция утверждает, что членство в ЕС - одна из главных стратегических целей. При этом переговоры о вступлении, которые официально начались в 2004 году, находятся в замороженном состоянии.
The European Parliament just adopted my #Turkey report, calling on EU leaders to formally suspend accession talks & show solidarity w / Turkey's democrats. pic.twitter.com/cbjyuJ5EMp- Kati Piri (@KatiPiri) March 13, 2019
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