Европарламент призвал приостановить переговоры о вступлении Турции в ЕС

14 марта, 2019, 08:42

Европарламент призвал Европейский Союз временно остановить переговоры по вступлению Турции в ЕС из-за нарушения прав человека

Об этом сообщает евродепутат Кати Пири в Twitter.

Как отмечает РБК-Украина, Кати Пири является автором отчета комитета Европарламента по иностранным делам. В документе говорится о том, что в Турции продолжают нарушаться права человека и гражданские свободы, оказывается влияние на судебную систему. Также страна не решила споры с Кипром и другими соседями.

В то же время Турция утверждает, что членство в ЕС - одна из главных стратегических целей. При этом переговоры о вступлении, которые официально начались в 2004 году, находятся в замороженном состоянии.