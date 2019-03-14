Джеймс Бонд в новом фильме будет ездить на электромобиле
14 марта, 2019, 21:09
В новом фильме о Джеймсе Бонде исполнитель главной роли Дэниел Крейг будет ездить на электромобиле Rapide E
Такую идею предложил режиссер фильма Фукунага, сообщает The Sun.
Этот шаг является частью стремления создателей фильма сделать персонаж более экологичным. Электромобиль сыграет важную роль в одной из экшн-сцен нового фильма.
Rapide E - первый серийный электромобиль Aston Martin. Его стоимость начинается от $330 тысяч.
- Актер Рами Малек, получивший "Оскар" за главную роль в фильме "Богемская рапсодия", ведет переговоры о роли злодея в следующем фильме бондианы.
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