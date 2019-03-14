Джеймс Бонд в новом фильме будет ездить на электромобиле

14 марта, 2019, 21:09

В новом фильме о Джеймсе Бонде исполнитель главной роли Дэниел Крейг будет ездить на электромобиле Rapide E

Такую идею предложил режиссер фильма Фукунага, сообщает The Sun.

Этот шаг является частью стремления создателей фильма сделать персонаж более экологичным. Электромобиль сыграет важную роль в одной из экшн-сцен нового фильма.

Rapide E - первый серийный электромобиль Aston Martin. Его стоимость начинается от $330 тысяч.