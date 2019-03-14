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Древние люди устраивали возле Стоунхенджа пиры, - ученые

Группа ученых из Университета Кардиффа и Университетского колледжа Лондона проанализировала изотопы в останках свиней, найденных неподалеку от памятника, и определила, что 4,5 тысячи лет назад люди со всей Англии приходили туда пировать

Работа опубликована в журнале Science Advances.

Рядом со Стоунхенджем археологи нашли крупные кости, которые когда-то принадлежали 131 свинье. Авторы называют этих животных "главным блюдом пира". Поэтому их заинтересовало происхождение свиней. Анализ останков мог бы сказать, кто пировал у монумента: только местные жители или туристы из других далеких регионов.

Чтобы узнать интересующую их информацию, ученые проанализировали соотношение изотопов различных химических элементов. Они рассматривали виды стронция, кислорода и серы, которые имеют различные формы - в зависимости от геологии, климата и близости к побережью соответственно. Кроме того, они анализировали изотопы азота и углерода, чтобы определить рацион животных.

Как пишут авторы, три элемента, которые свидетельствуют о местонахождении, говорят о широком территориальном разбросе. Исследователи утверждают, что к Стоунхенджу сходились люди со всей Англии. В эпоху позднего неолита (примерно 4,5 тысячи лет назад) люди шли с северо-восточной части острова, из Западного Уэльса и Южной Шотландии.

Это открытие поразило историков, так как предполагает социальную общность населения Британии уже в эпоху неолита. Ни одно из предыдущих исследований не допускало такой гипотезы. Вместе с тем возникают вопросы к наиболее древним британцам. Свиньи не могут самостоятельно преодолевать большие расстояния, поэтому их надо было либо транспортировать, либо забивать и сохранять свежесть мяса в течение путешествия. И то и другое требует определенных технологий и навыков.

Новая работа продемонстрировала, что даже кости свиней могут подарить большой массив новой информации, поэтому ученые надеются провести в будущем другие крупные мультиизотопные анализы, которые помогут объяснить перемещение свиней или подарят другие неожиданные открытия.

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