Дорожная компания Амирханяна присвоила 14 миллионов и не выполнила ремонта двух дорог (ДОКУМЕНТ)

14 марта, 2019, 15:29

Частное предприятие одесского бизнесмена Араика Амирханяна "Полтавабудцентр" в 2018 году заключило два договора о среднем ремонте дорог во Львовской области на общую сумму около 14 млн грн и не выполнило ни одного

Об этом стало известно из письма, присланного в Антимонопольный комитет Украины Службой автомобильных дорог (САД) во Львовской области.

"Подрядчик ООО "Полтавабудцентр" не смог обеспечить выполнение работ по договорам, даже не приступив к ним, что в свою очередь привело к срыву строительных работ на данных участках дорог, социальной напряженности и невыполнению планов работ на 2018 год", - отмечают в письме САД .

Речь идет о ремонте 13-километрового участка автодороги в Городецком районе и 17-километрового отрезка дороги в Самборском районе Львовской области. "Полтавабудцентр" обязывалась устроить три слоя дорожной одежды разной толщины и из различных марок асфальтобетонной смеси с помощью асфальтоукладчика, укрепить обочины щебеночно-песчаной смесью и выполнить другие работы, однако не выполнила их из-за отсутствия производственных мощностей, специализированной техники и соответствующих специалистов.

"Полтавабудцентр" систематически не соблюдает условия договоров и выполняет работы ненадлежащего качества. По результатам мониторинга электронной системы закупок Prozorro, "Полтавабудцентр" принимает участие в 533 закупках, при этом не имея собственной техники, асфальтобетонного завода, производственных баз, соответствующего количества работников, а также использует для выполнения работ некачественные материалы, что в свою очередь приводит к преждевременному разрушения дорожного покрытия", - сообщают АМКУ в САД Львовской области.

С невыполнением "Полтавабудцентром" своих обязательств по договорам о ремонте дорог и блокированием тендерных процедур столкнулись и службы автомобильных дорог других регионов. При этом бизнесмен Араик Амирханян, который с 2017 года находится в уголовном розыске, вывел на рынок компанию-клон "Николаевбудцентр". Поэтому в Винницкой, Днепропетровской, Закарпатской, Полтавской и Харьковской областях под угрозой срыва оказались проекты дорожных ремонтов на миллиарды гривен. С начала года "Полтавабудцентр" и "Николаевбудцентр", которых по объективным причинам не допускают к участию в торгах, подали сотни жалоб в Антимонопольный комитет, чем остановили процессы закупок услуг по ремонту трасс Н-09 (Мукачево - Ивано-Франковск - Львов), М-12 (Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка), Н-31 (Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка) и нескольких дорог территориального значения.

Вполне вероятно повторение прошлогодней ситуации, когда без ремонта остались сотни километров автодорог, а неосвоенные средства на обновление дорог Кабинет Министров перераспределил на другие регионы. Одна только "Полтавабудцентр" в 2018 году направила в Антимонопольный комитет Украины около 200 жалоб и сорвала тендеры на общую сумму 10 млрд грн. Сейчас же умышленную блокировку тендеров "Полтавабудцентром" в "Укравтодоре" называют угрожающей для дорожно-строительной отрасли.

"Ситуация с "Полтавабудцентром" приобретает угрожающие масштабы. Областные службы автомобильных дорог не могут самостоятельно справиться с этими сомнительными схемами - нужна реакция правоохранителей. В прошлом году Антимонопольный комитет направил все материалы о деятельности этой компании в Службу безопасности Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины, в Генеральную прокуратуру, Национальную полицию. Ответов ждем до сих пор", - прокомментировал источник в "Укравтодоре".

Ряд областей уже прекратили сотрудничество с компаниями Амирханяна. Так, от услуг "Полтавабудцентра" отказались на Буковине после того, как председатель облсовета Иван Мунтян поймал недобросовестного подрядчика на критичном нарушении дорожно-строительных стандартов при ремонте дорог. А председатель Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко публично назвал Араика Амирханяна мошенником.

В правоохранительных органах о ситуации с массированной блокировкой ремонтных тендеров "Полтавабудцентром" знают, однако не реагируют из-за коррупции, считает антикоррупционный активист Александр Аронець.

"Это очень похоже на скандал вокруг "Укроборонпрома", где все правоохранительные органы, как оказалось, долгое время просто наблюдали за масштабной аферой, получая свою долю пирога. Не приходила ли СБУ с обыском в офис Араика Амирханяна? И чем все закончилось? Амирханян взял в заложники дорожно-строительную отрасль, несмотря на обременительные судебные иски. Возникает вопрос: а не имеют ли правоохранители свою долю в этой деятельности "Полтавабудцентра"? Но когда этот пузырь Амирханяна громко лопнет, силовики так же будут выходить на пресс-конференции, заявляя о каких-то мифических расследованиях. Нужна их реакция на Амирханяна уже сейчас, фактажа по нему наберется на несколько уголовных дел. Иначе мы рискуем "слить" едва ли не самую крупную инфраструктурную реформу - восстановление дорог", - говорит Александр Аронець.