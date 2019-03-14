ДемАльянс не может поддерживать Гриценко, пока тот не очистится от Корбана

14 марта, 2019, 17:33

Романюков согласен, что кандидат от неолигархической демократической оппозиции должен быть один - среди потенциальных союзников обсуждали именно политическую силу Гриценко. Но по состоянию на данный момент представители "ДемАльянса" не входят пока ни в центральный, ни в один из региональных штабов Гриценко и, соответственно, не имеют влияния на кадровую политику кандидата - несколько разочарованно объясняет развитие событий Романюков.

Более того, штаб Гриценко в Днипре находится под полным контролем Геннадия Корбана. По словам Романюкова, пока Днепропетровский центр партии не может говорить о поддержке Анатолия Гриценко в области, выступая за очищение команды кандидата от одиозных личностей.

Действительно, 12 марта, на встрече кандидата в президенты Анатолия Гриценко с активом и журналистами в Днипре были замечены люди, приближенные к Геннадию Корбану. Так, на встрече с оппозиционным кандидатом присутствовали формально до сих пор функционеры "УКРОПа" Игорь Каширин и Максим Лещенко, которых называют доверенными лицами Корбана. Мероприятие, проведенное в Днипре, даже получило "лайк" от Геннадия Корбана под соответствующим сообщением на странице Гриценко в Фейсбук.

Днипровская журналистка Арина Ващук считает, что "Корбан, который направил своего младшего партнера Бориса Филатова трудиться на ниве обеспечения рейтинга действующему президенту, не слишком верит в победу Порошенко и предпочитает разложить яйца в разные корзины".

По мнению экспертов, Гриценко действительно активно ищет новых союзников с прицелом на парламентские выборы. Политолог Олег Саакян, в частности, считает, что в случае прохождения во второй тур президентских выборов, Анатолий Гриценко может неформально координировать свои действия со штабом Зеленского, надеясь получить союзников в будущей коалиции. По мнению политолога, Гриценко публично не поддержит кандидата Порошенко, поскольку во многом избиратели Гриценко не является сторонниками действующего президента.

Сам Гриценко в эфире Радио НВ сообщал, что обсуждал с Зеленским сотрудничество штабов относительно фиксации нарушений во время выборов. По словам Гриценко он имел с лидером "95 квартала" "адекватный, конструктивный" разговор.