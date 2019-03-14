Дела о госизмене: прокуратура Крыма передала в суд обвинительные акты по 87 депутатам

14 марта, 2019, 15:19

Прокуратура АРК направила в суд 87 обвинительных актов в отношении 21 депутата Севастопольского городского совета и 66 в отношении депутатов Верховной Рады АР Крым, которые 5 лет назад способствовали оккупации полуострова

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым.

Отмечается, что действия депутатов квалифицированы как государственная измена.

В прокуратуре напомнили, что бывшего депутата Верховной Рады АР Крым Василия Ганыша в ноябре 2018 года признали виновным в государственной измене и приговорили к 12 годам лишения свободы.

"В целом из 99 депутатов, которые входили в состав Верховной Рады АР Крым, 87 - сообщено о подозрении, в суд на данный момент направлены 66 обвинительных актов", - говорится в сообщении.

Прокуратура АР Крым сообщила о подозрении в совершении государственной измены 56 депутатам Севастопольского городского совета и направила в суд 21 обвинительный акт.

Досудебные расследования в отношении бывших депутатов Севастопольского горсовета и Верховного Совета АР Крым пока продолжаются.

Пресс-служба также напомнила, что начиная с 6 марта 2014 года депутаты Верховной Рады АР Крым и депутаты Севастопольского горсовета, несмотря на прекращение своих полномочий Верховной Радой Украины, проголосовали за принятие ряда постановлений для легитимизации попытки аннексии Крыма.