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Дебаты на Еспресо: Инна Богословская против Виталия Куприя 15 марта

Дебаты кандидатов в президенты на Еспресо: Инна Богословская против Виталия Куприя 15 марта

Смотрите третью программу из цикла "Еспресо:Дебаты" 15 марта в 19:15.

На этот раз в дебатах на телеканале Еспресо.TV примут участие кандидаты в президенты: Инна Богословская (беспартийная, самовыдвижение) и Виталий Куприй (беспартийный, самовыдвижение).

В прямом эфире кандидаты могут задать вопрос своему оппоненту, а также ответить на вопросы журналистов и зрителей.

Кроме того, в программе предусмотрено интерактивное голосование зрителей.

Проведет дебаты Кристина Яцкив.

 

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