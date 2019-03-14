Дебаты на Еспресо: Инна Богословская против Виталия Куприя 15 марта
15 марта, 2019, 09:12
Дебаты кандидатов в президенты на Еспресо: Инна Богословская против Виталия Куприя 15 марта
Смотрите третью программу из цикла "Еспресо:Дебаты" 15 марта в 19:15.
На этот раз в дебатах на телеканале Еспресо.TV примут участие кандидаты в президенты: Инна Богословская (беспартийная, самовыдвижение) и Виталий Куприй (беспартийный, самовыдвижение).
В прямом эфире кандидаты могут задать вопрос своему оппоненту, а также ответить на вопросы журналистов и зрителей.
Кроме того, в программе предусмотрено интерактивное голосование зрителей.
Проведет дебаты Кристина Яцкив.
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