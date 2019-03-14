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Дания будет давать Украине беспроцентные ссуды на инфраструктуру

Дания будет предоставлять Украине беспроцентные займы на реализацию инфраструктурных проектов

Соглашение подписали министр финансов Украины Оксана Маркарова и посол Дании в Украине Рубен Мэдсен, сообщили в посольстве Дании в Украине.

Соглашение заключено для реализации программы Danida Business Finance (DBF) в Украине. По программе DBF, беспроцентные займы со значительным грантом будут предоставляться на реализацию устойчивых инфраструктурных проектов под государственную гарантию. Такие проекты могут иметь бюджет в размере до 100 и более миллионов евро.

Проекты будут реализовываться датскими поставщиками и другими партнерами.

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