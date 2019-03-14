ЦИК создала спецучастки для голосования военных

14 марта, 2019, 21:24

Центральная избирательная комиссия создала 80 специальных избирательных участков на территории воинских частей

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook.

"Рассмотрев соответствующие представления Министерства обороны, Комиссия образовала как исключение 80 специальных избирательных участков на территории военных частей (формирований) в пределах Донецкой, Луганской и Львовской областей на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года", - говорится в сообщении.

Так, в Донецкой области образовані 65 избирательных участков, в Луганской - 14, на территории Львовской области - один избирательный участок.