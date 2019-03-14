Что делать с неиспользованной субсидией. Помощь Минсоцполитики
Соответствующее разъяснение размещено на сайте Минсоцполитики.
"Если по состоянию на март на счетах у субсидиантов у поставщиков коммунальных услуг есть неиспользованные субсидии, так называемая переплата, граждане имеют право платить меньше - ровно на сумму неиспользованной государственной помощи. Если домохозяйство экономило или получило субсидию "задним числом" за те месяцы, когда оплата коммунальных счетов происходила собственными деньгами, оно вправе требовать уменьшенной за февраль платежки на сумму неиспользованной жилищной субсидии", - говорится в сообщении.
Кроме того, если на счетах есть большая переплата, домохозяйство может рассчитывать на эти средства также и в апреле, добавили в Минсоцполитики.
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