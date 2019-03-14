Автор "Друзей" прокомментировала возможность продолжения сериала

14 марта, 2019, 20:20

Популярный сериал "Друзья" завершился еще в 2004 году, и не стоит делать серию разочарований

Об этом сказала автор "Друзей" Кауффман в интервью журналу The Rolling Stone.

"Есть несколько причин. Во-первых, шоу о том времени, когда твои друзья - твоя семья. Сейчас не то время. Если мы соберем шесть актеров снова, сердце шоу исчезнет. Во-вторых, неясно, насколько это будет положительным: людям нравится то, что уже завершилось, и надо оставить все, как есть, а не делать серию разочарований ", - сказала она.