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Зинченко показал, как отмечает разгром "Шальке" в "трофейной" футболке Коноплянки


фото: instagram
Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко отпраздновал победу над "Шальке" в футболке партнера по сборной Украины Евгения Коноплянки

Зинченко выложил фото в футболке Коноплянки в Instagram.

Оба украинца вышли в стартовых составах своих команд в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором "Манчестер Сити" разгромил "Шальке" со счетом 7: 0. Зинченко в этой игре отдал результативную передачу и принял участие в еще двух голевых атаках.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/4 @mancity @championsleague

Публикация от Oleksandr Zinchenko (@ zinchenko_96)

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