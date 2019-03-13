Зинченко показал, как отмечает разгром "Шальке" в "трофейной" футболке Коноплянки

13 марта, 2019, 13:50

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко отпраздновал победу над "Шальке" в футболке партнера по сборной Украины Евгения Коноплянки

Зинченко выложил фото в футболке Коноплянки в Instagram.

Оба украинца вышли в стартовых составах своих команд в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором "Манчестер Сити" разгромил "Шальке" со счетом 7: 0. Зинченко в этой игре отдал результативную передачу и принял участие в еще двух голевых атаках.