Зинченко показал, как отмечает разгром "Шальке" в "трофейной" футболке Коноплянки
13 марта, 2019, 13:50
Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко отпраздновал победу над "Шальке" в футболке партнера по сборной Украины Евгения Коноплянки
Зинченко выложил фото в футболке Коноплянки в Instagram.
Оба украинца вышли в стартовых составах своих команд в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором "Манчестер Сити" разгромил "Шальке" со счетом 7: 0. Зинченко в этой игре отдал результативную передачу и принял участие в еще двух голевых атаках.
- Напомним, 12 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов результативная передача Александра Зинченко помогла "Манчестер Сити" разгромить "Шальке" с Евгением Коноплянкой в составе.
- Благодаря очередному ассисту Александр Зинченко стал лучшим в сезоне защитником "Манчестер Сити" по системе "гол плюс пас".
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