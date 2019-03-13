Звезды Голливуда давали взятки, чтобы устроить своих детей в престижные вузы

13 марта, 2019, 21:19

Нескольким звездам Голливуда предъявили обвинения в коррупционном сговоре с целью незаконного зачисления детей в престижные колледжи и университеты США

Об этом сообщает BBC Украина.

Обвинение в коррупционном сговоре выдвинули звезде сериала "Отчаянные домохозяйки" Фелисити Хаффман, а также актрисе Лори Лафлин из сериала "Полный дом". По делу проходят еще 40 представителей высших слоев американского общества, говорится в сообщении.

После обвинений в суде Лос-Анджелеса госпожу Хаффман выпустили под залог в $ 250 тыс. Ей запрещено выезжать за пределы Калифорнии. Что будет с детьми, поступившими в вузы благодаря коррупционным схемам, пока не ясно, отмечает издание.

Отмечается, что согласно судебным документам, родители подростков платили деньги за подтасовки результатов экзамена SAT (американский аналог ВНО) и других документов, которые обеспечили детям зачисления в престижные учебные заведения на бесплатные места для студентов, имеющих достижения в спорте.

Среды вузов, которые упоминаются в коррупционной схеме, - Йельский, Стэнфордский и Джорджтаунский университеты и другие элитные заведения.

В то же время, следствие считает, что администрацию университетов ввели в заблуждение, то есть руководство вузов не осуществляло противоправных действий, сообщает издание.

Отмечается, что Федеральному бюро расследований удалось раскрыть заговор благодаря показаниям свидетелей. Один из них увидел досье, которое в университет подала дочь одной из актрис. Оно, в частности, содержало фотографии девушки рядом с тренажером и документы о том, что она якобы участвовала в соревнованиях по гребле.

По данным издания, свидетель, о котором идет речь, точно знал: эта девушка на самом деле никогда не занималась спортом, поэтому сообщил о ситуации в правоохранительные органы.

Другой свидетель, который узнал о намерениях Фелисити Хаффман и ее мужа, актера Уильяма Мэйси ( "Фарго", "Закон и порядок"), принял участие в обсуждении их планов и тайно записал беседы с ними на скрытую камеру.

По версии следствия, за подтасовку документов для старшей дочери Хаффман могла заплатить 15 000 долларов. Ее мужу обвинения не предъявлены, но 12 марта он был в зале суда.

По данным следствия, Локлин и ее муж, дизайнер Мосс Джанулли (он также проходит в качестве обвиняемого), решили потратить около $ 500 тыс. на взятки, чтобы обеспечить вступление своих дочерей в Университет Южной Калифорнии, как представительниц спортивной команды по гребле.

Возглавлял заговор, считают прокуроры, 58-летний Уильям "Рик" Сингер. Якобы, именно он осуществлял подтасовки через свою компанию Edge College & Career Network.

Во время судебного заседания, которое прошло в Бостоне, Сингер признал свою вину. Обвинения против него включают рэкет, отмывание денег и препятствование правосудию, говорится в сообщении

Сингеру грозит тюремный срок до 65 лет и штраф в около $ 1 млн. Приговор в отношении него ожидается в июне этого года.