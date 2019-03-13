Зеленые аукционы могут быть запущены не раньше 2020 года, - Хирман
Об этом заявил Карел Хирман, эксперт по энергетике Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины, сообщает Главком.
"Пока нужно сделать электрорынок с 1 июля. Если это не запустится или пока это не запустится, до этого говорить про зеленые аукционы не время. Это приоритет, и потом зеленые аукционы только после этого. Наверное, в следующем году".
По словам евроэксперта, все страны рано или поздно переходят от зелёных тарифов к зеленым аукционам.
"Страны, которые поддерживают каким-то образом зеленую энергетику, переходят от тарифов к аукционам. Поэтому это стандартное решение", - отметил он.
Карел Хирман в целом позитивно оценивает концепт законопроекта о введении в Украине зеленых аукционов.
Напомним, законопроект №8449-д о внедрении "зеленых" аукционов с 2020 года принят в конце прошлого года в первом чтении. На данный момент законопроект дорабатывается для вынесения в сессионный зал ко второму чтению.
Часть депутатов профильного комитета настаивают на введении аукционов с 1 июля 2019 года. При этом, по словам главы глава Национальной энергетической компании "Укрэнерго" Всеволода Ковальчука, введение аукционов и технически, и с точки зрения сроков подготовки, невозможно ранее 2020 года.
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