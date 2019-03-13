Зеленые аукционы могут быть запущены не раньше 2020 года, - Хирман

13 марта, 2019, 11:04

До запуска нового рынка не время внедрять зеленые аукционы

Об этом заявил Карел Хирман, эксперт по энергетике Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины, сообщает Главком.

"Пока нужно сделать электрорынок с 1 июля. Если это не запустится или пока это не запустится, до этого говорить про зеленые аукционы не время. Это приоритет, и потом зеленые аукционы только после этого. Наверное, в следующем году".

По словам евроэксперта, все страны рано или поздно переходят от зелёных тарифов к зеленым аукционам.

"Страны, которые поддерживают каким-то образом зеленую энергетику, переходят от тарифов к аукционам. Поэтому это стандартное решение", - отметил он.

Карел Хирман в целом позитивно оценивает концепт законопроекта о введении в Украине зеленых аукционов.

Напомним, законопроект №8449-д о внедрении "зеленых" аукционов с 2020 года принят в конце прошлого года в первом чтении. На данный момент законопроект дорабатывается для вынесения в сессионный зал ко второму чтению.

Часть депутатов профильного комитета настаивают на введении аукционов с 1 июля 2019 года. При этом, по словам главы глава Национальной энергетической компании "Укрэнерго" Всеволода Ковальчука, введение аукционов и технически, и с точки зрения сроков подготовки, невозможно ранее 2020 года.