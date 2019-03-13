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В зоне ООС поймали боевика "ЛНР", который прошел обучение в России


фото: pressjfo.news
12 марта на одном из блокпостов в районе проведения операции Объединенных сил работники Нацполиции из состава ОС задержали боевика 4 отдельной мотострелковой бригады 2 АК оккупационных войск

Об этом сообщила пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что боевик после подготовки в городе Белгород РФ вступил в ряды российских оккупационных войск, участвовал в боевых действиях против украинского народа.

"Сейчас с гражданином Б. проводятся следственные действия правоохранительными органами Объединенных сил", - говорится в сообщении.

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