В зоне ООС поймали боевика "ЛНР", который прошел обучение в России

13 марта, 2019, 12:34

12 марта на одном из блокпостов в районе проведения операции Объединенных сил работники Нацполиции из состава ОС задержали боевика 4 отдельной мотострелковой бригады 2 АК оккупационных войск

Об этом сообщила пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что боевик после подготовки в городе Белгород РФ вступил в ряды российских оккупационных войск, участвовал в боевых действиях против украинского народа.

"Сейчас с гражданином Б. проводятся следственные действия правоохранительными органами Объединенных сил", - говорится в сообщении.