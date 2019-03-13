В военной прокуратуре не подтвердили факт передачи взятки должностным лицам Минобороны

13 марта, 2019, 20:13

Военная прокуратура Центрального региона не нашла подтверждения факта передачи взятки должностным лицам Министерства обороны

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона.

"В связи с многочисленными публикациями в средствах массовой информации и с целью предоставления достоверной информации, сообщаем: с момента обнаружения указанного факта проведено значительное количество следственных (розыскных) и процессуальных действий, направленных на установление объективных данных уголовного преступления. В настоящее время по результатам проведенных мероприятий, причастность должностных лиц Министерства обороны Украины к преступлению, совершенному гражданскими лицами, не установлено", - говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что ранее в СМИ появилась информация о том, что 7 февраля 2019 года прокуратура Дарницкого гарнизона якобы разоблачила и задержала 2-х граждан Украины, которые получили $ 30 тыс. от предпринимателей. Они должны были повлиять на принятие решения должностными лицами Минобороны Украины и концерна "Военторгсервис" по перезаключению договоров аренды на 50 торговых мест в г. Одесса, а также отказаться от исковых заявлений об освобождении предпринимателями занимаемых торговых площадей, а также дальнейшее непрепятствование в их предпринимательской деятельности.

Пресс-служба военной прокуратуры обратилась к СМИ с просьбой "тщательно проверять полученные данные и обращаться за достоверной информацией к соответствующим официальным органам".