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В военной прокуратуре не подтвердили факт передачи взятки должностным лицам Минобороны

Военная прокуратура Центрального региона не нашла подтверждения факта передачи взятки должностным лицам Министерства обороны
Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона.
 
"В связи с многочисленными публикациями в средствах массовой информации и с целью предоставления достоверной информации, сообщаем: с момента обнаружения указанного факта проведено значительное количество следственных (розыскных) и процессуальных действий, направленных на установление объективных данных уголовного преступления. В настоящее время по результатам проведенных мероприятий, причастность должностных лиц Министерства обороны Украины к преступлению, совершенному гражданскими лицами, не установлено", - говорится в сообщении.
 
В прокуратуре напомнили, что ранее в СМИ появилась информация о том, что 7 февраля 2019 года прокуратура Дарницкого гарнизона якобы разоблачила и задержала 2-х граждан Украины, которые получили $ 30 тыс. от предпринимателей. Они должны были повлиять на принятие решения должностными лицами Минобороны Украины и концерна "Военторгсервис" по перезаключению договоров аренды на 50 торговых мест в г. Одесса, а также отказаться от исковых заявлений об освобождении предпринимателями занимаемых торговых площадей, а также дальнейшее непрепятствование в их предпринимательской деятельности.
 
Пресс-служба военной прокуратуры обратилась к СМИ с просьбой "тщательно проверять полученные данные и обращаться за достоверной информацией к соответствующим официальным органам".
 
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