В Венесуэле начались перебои с поставками питьевой воды

13 марта, 2019, 09:19

Жители ряда городов Венесуэлы столкнулись с нехваткой питьевой воды

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Из-за длительного отключения электроэнергии в Венесуэле в системе водоснабжения ряда городов начались перебои. В частности, многим жителям страны не хватает питьевой воды. Люди вынуждены черпать загрязненную воду из рек и других водоемов. В некоторых местах питьевую воду можно купить только за доллары.

Жители восточных районов Каракаса отправлялись к каналу загрязненной реки Гуайры, чтобы заполнить канистры. А когда полиция попыталась перекрыть им дорогу, люди начали кричать: "У нас пересохло горло!"

Из-за отсутствия в стране электричества глава Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что школы останутся закрытыми. Он также приказал доставить продукты и гуманитарную помощь в больнице.

По данным временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо, с момента начала блэкаута умерли уже 20 пациентов с заболеваниями почек, которым врачи не смогли своевременно провести процедуру диализа. Впрочем, правительство Мадуро опровергает эту информацию.