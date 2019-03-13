В украинских ТРЦ устанавливать рамки-металлоискатели
13 марта, 2019, 14:43
В ТРЦ и других местах большого скопления людей будут установлены рамки на входе в здания, которые сделают невозможным попадание в здание запрещенных предметов
Об этом сообщил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе в Facebook.
С целью повышения безопасности также предусматриваются:
- современные системы видеонаблюдения, которые позволят выявлять подозрительных лиц и быстро реагировать на возможные ситуации;
- ужесточаются требования к обустройству систем пожарной безопасности, оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей;
- вводятся современные, более надежные и чувствительные системы пожарной сигнализации, которые скорее определяют момент возникновения пожара и реагируют на чрезвычайные ситуации.
Читайте также
-
-
11 марта, 2019 Виталий Портников: Мы сами выкопали яму себе и стране
-
-
-
Читайте также
-
11 марта, 2019 Виталий Портников: Мы сами выкопали яму себе и стране
-
-