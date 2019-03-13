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В украинских ТРЦ устанавливать рамки-металлоискатели


фото: abcnews
В ТРЦ и других местах большого скопления людей будут установлены рамки на входе в здания, которые сделают невозможным попадание в здание запрещенных предметов

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе в Facebook.

С целью повышения безопасности также предусматриваются:

  • современные системы видеонаблюдения, которые позволят выявлять подозрительных лиц и быстро реагировать на возможные ситуации;
  • ужесточаются требования к обустройству систем пожарной безопасности, оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей;
  • вводятся современные, более надежные и чувствительные системы пожарной сигнализации, которые скорее определяют момент возникновения пожара и реагируют на чрезвычайные ситуации.

 

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