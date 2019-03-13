В Украине усилилось давление на гражданские свободы накануне выборов, - ООН

13 марта, 2019, 10:14

С начала 2018 года до 15 февраля 2019 года задокументировали 164 нарушения на подконтрольных украинскому правительству территориях

Соответствующий доклад, посвященный ситуации в гражданском пространстве с основными свободами накануне президентских и парламентских выборов в Украине, опубликовало управления Верховного комиссара ООН по правам человека, передает Deutsche Welle.

Исследование, которое провели с начала 2018 до 15 февраля 2019 года, задокументировало 164 нарушения на подконтрольных украинскому правительству территориях.

Кроме того, за 2019 год и полтора месяца представители УВКПЧ зафиксировали тенденцию к увеличению количества нападений и угроз, направленных на представителей гражданского общества.

В качестве примера они вспомнили убийство советника херсонского городского головы Екатерины Гандзюк, нападения на журналистов NewsOne и адвокатов журналиста Василия Муравицкого.

"Эти нападения создали атмосферу запугивания, что влияет на способность и готовность людей открыто обсуждать общественно значимые вопросы, прежде всего - выражать свое несогласие с политикой или опасения относительно политики", - отмечается в докладе.

В 34 задокументированных инцидентах правонарушители непосредственно связаны с крайне правыми группами или принадлежат к ним, утверждают авторы документа. Большинство таких приступ не расследуется, к тому же нередко правоохранители и сами прибегают к притеснениям. В качестве примера они привели дело с доступом к персональным данным журналисток Кристины Бердинских и Наташи Седлецкой.

По мнению авторов исследования, процесс получения автокефалии Украинской православной церковью усилил напряженность между религиозными общинами.

В докладе упоминается о десяти фактовах угроз и запугиваний священнослужителей - преимущественно УПЦ Московского патриархата. А источником давления на религиозных деятелей названы как ультраправые группы, так и Служба безопасности Украины. Дискриминационные последствия, по мнению авторов, также может иметь принятый в декабре закон об обязательном переименование УПЦ МП в "российскую церковь".

УВКПЧ обнародовали еще один отчет, в котором отмечается, что ответственность за большинство случаев нарушений прав человека за последние три месяца лежит на руководстве неподконтрольных районов Донбасса и российской власти Крыма. Несмотря на ограниченный доступ в "республиках" и невозможность работы в Крыму, Мониторинговая миссия по правам человека зафиксировала на этих территориях 189 нарушений за ноябрь-февраль.

В документе отмечается, что применение российского законодательства - в частности, запрет религиозных общин движения Хизб ут-Тахрир - продолжает приводить к тяжелым нарушениям прав крымских татар в Крыму.

Кроме этого, УВКПЧ впервые заявило о неуместности применения российского уголовного законодательства по моряках, заключенных в результате инцидента в Керченском проливе.

"Члены экипажей украинских судов могут считаться военнопленными и находиться под защитой согласно Третьей Женевской конвенции", - говорится в докладе.