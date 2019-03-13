//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Украине резко потеплеет. Синоптик рассказала когда

13 марта в большинстве областей Украины ожидается сухая, солнечная, но холодная погода

Об этом сообщила синоптик Эспрессо.TV Наталья Диденко.

13 марта сильного ветра не предвидится, то есть или умеренный, или небольшой. Лишь на западе возможен порывистый, однако не штормовой.

В среду, 13 марта, будет сухая, солнечная погода, без существенных осадков. Однако холодная воздушная масса еще будет господствовать в Украине.

Днем температура воздуха будет +4°C...+9°C. Такая температура воздуха продержится до выходных.

В частности, на западе ожидается -2°C...+7°C, на севере и на востоке +3°C...+5°C, на юге +4°C...+7°C, в центре +4°C...+5°C.

В субботу-воскресенье, 16 и 17 марта и в начале следующей недели температура воздуха существенно повысится до +10°C...+18°C.

В Киеве 13 марта будут холодно, солнечно, без осадков. Ветер ожидается небольшой или умеренный.

В столице, как и в большинстве областей Украины, на выходных ожидается потепление.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

13 марта, 2019 среда

12 марта, 2019 вторник

больше новостей

13 марта, 2019 среда

12 марта, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать