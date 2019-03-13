В Украине резко потеплеет. Синоптик рассказала когда

13 марта, 2019, 06:20

13 марта в большинстве областей Украины ожидается сухая, солнечная, но холодная погода

Об этом сообщила синоптик Эспрессо.TV Наталья Диденко.

13 марта сильного ветра не предвидится, то есть или умеренный, или небольшой. Лишь на западе возможен порывистый, однако не штормовой.

В среду, 13 марта, будет сухая, солнечная погода, без существенных осадков. Однако холодная воздушная масса еще будет господствовать в Украине.

Днем температура воздуха будет +4°C...+9°C. Такая температура воздуха продержится до выходных.

В частности, на западе ожидается -2°C...+7°C, на севере и на востоке +3°C...+5°C, на юге +4°C...+7°C, в центре +4°C...+5°C.

В субботу-воскресенье, 16 и 17 марта и в начале следующей недели температура воздуха существенно повысится до +10°C...+18°C.

В Киеве 13 марта будут холодно, солнечно, без осадков. Ветер ожидается небольшой или умеренный.

В столице, как и в большинстве областей Украины, на выходных ожидается потепление.