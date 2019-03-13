13 марта, 2019, 14:51

В США девушка отказалась забрать домой свою собаку, которую ей привезла волонтер, проехав полстраны

Об этом сообщает издание Detroit Free Press.

В начале марта волонтеры обнаружили помесь питбуля по имени Блу (Blue) в городе Мидленд, штат Мичиган, на севере страны. Собаку доставили в приют, где ей просканировали чип и выяснили, что ее хозяйка живет в городке Лихай-Эйкерс южного штата Флорида.

Сотрудники приюта связались с владелицей, и была рада услышать, что Блу ​​нашлась, и заявила, что собака "или убежала, или ее украли".

Одна из волонтеров согласилась отвезти животное хозяйки. Она проехала 2,3 тысячи километров за 20 часов на выходных. 22-летняя владелица Блу встретилась с женщиной и заявила, что не хочет забирать питомца.

"Она сказала мне только, что у нее нет времени воспитывать собаку, нет вообще времени на собаку", - призналась волонтер и добавила, что у девушки было три собаки, и все они бежали или были похищены. Блу была очень рада видеть хозяйку, но волонтеру пришлось отвезти ее обратно в приют. Волонтер назвала ее "отличной собакой", но отметила, что не может взять животное к себе, так как у нее уже живут четыре любимца.

Издание отмечает, что эта история завершилась хорошо. Благодаря тому, что о Блу ​​написали СМИ, в приют поступили несколько звонков относительно ее, и теперь у собаки есть новый хозяин. В приюте не раскрыли его имя, но он поделился фотографией с собакой.