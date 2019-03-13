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В США миллионеров больше, чем жителей в Швеции или Португалии

Количество богатых людей в США превышает население таких стран, как Швеция или Португалия

Об этом говорится в исследовании чикагской консалтинговой компании Spectrem Group.

При этом количество миллионеров увеличивается уже десять лет подряд, отмечается в отчете.

По результатам исследования, в США проживают 11,8 млн человек, чистая стоимость активов которых составляет не менее $ 1 млн. Количество людей с состоянием в $ 1-5 млн в 2018 году увеличилось на 2,5% - до 10,23 млн.

Количество ультра-богатых людей, активы которых оцениваются в $ 5-25 млн, выросло на 3,5% и составило 1,397 млн. Американцев с состоянием более $ 25 млн за прошлый год стало больше на 0,6% - 173 тыс.,говорится в сообщении .

"В 2018 году рост числа богатых жителей США замедлился из-за ослабления темпов подъема глобальной экономики и спорной политической ситуации в стране", - отмечает президент компании Джордж Волпер.

Несмотря на это, общее количество домохозяйств, состояние которых принадлежат к верхним категориям оценки, почти удвоилось со времен мирового финансового кризиса в 2008 году, добавил он.

Результаты исследования основаны на данных опроса около 8,6 тыс. американцев, говорится в сообщении.

  • Напомним, по данным 2017 года население Швеции составляет 9,995 млн человек, в Португалии проживает 10,31 млн человек.
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