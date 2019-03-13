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В России боевик ИГ заявил, что Галкин из ревности заказал ему убийство Киркорова


фото: kommersant
Уроженец Дагестана Хидирнеби Казуев заявил, что муж Аллы Пугачевой Максим Галкин заказал убийство российского певца Филиппа Киркорова

Об этом сообщает " Коммерсант ".

Как стало известно изданию, один из фигурантов уголовного дела о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в июле 2017 Махачкале, расследование которого завершило МВД Дагестана, заявил, что это должен был быть не теракт, а убийство конкретно Киркорова. В качестве заказчика он назвал шоумена Максима Галкина, который якобы приревновал Аллу Пугачеву к господину Киркорову.

Казуев приобрел необходимые компоненты (помог ему в этом четвертый фигурант дела - Шамиль Магомедов, который купил канистру ацетона, выяснили следователи) и изготовил пять бомб, две из которых были обеспечены поражающими элементами - металлическими шариками, шурупами, гайками и шайбами.

В начале июня члены группы дали байат (присягу) на верность лидеру ИГ Абу Бакр аль-Багдади. Однако "реализовать задуманное им не удалось, поскольку территория ресторана" Хазар ", где проходил концерт, охранялась сотрудниками полиции, и они не смогли должным образом подготовиться, чтобы проникнуть на него".

Сами фигуранты отрицают свою вину в подготовке к теракту.

По версии Казуева, в начале 2017 года, когда он был в Москве, "к нему подошел артист Максим Галкин, который предложил ему за 2 млн руб. совершить убийство артиста Киркорова". Дагестанец решил, что такой заказ Галкин сделал из-за ревности к Алле Пугачевой.

Казуев согласился и тогда ему якобы передали в качестве аванса 1 млн руб., телефон Nokia и сим-карту. Позже, утверждал Казуо, он отказался от плана, опасаясь, что "могут пострадать много людей". Полученные же деньги он потратил на покупку компонентов для изготовления взрывных устройств.

Напомним, что следственное управление МВД в Дагестане обвиняет четырех местных жителей в подготовке взрыва на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в 2017 году.

Российские следователи утверждают, что весной 2017 Казуев, Габибула Халдузов, Самир Ибрагимов, а также Шамиль Магомедов объединились в Махачкале для осуществления террористической деятельности "Исламского государства".

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