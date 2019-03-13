В первый день через "Быструю копейку" выплатили субсидий на 19 млн, - КМУ

13 марта, 2019, 10:38

С 12 марта украинцам начали выплачивать субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг наличными через сеть государственного банка "Ощадбанк"

Выплаты проходят "планово и без сбоев", сообщается на правительственном портале .

Как свидетельствуют данные "Ощадбанка", в первый день выплат через систему платежей «Быстрая копейка" предоставлено субсидий на 19,4 млн грн, которые были оформлены за более чем 11 тыс. переводов. На карты зачислены 204,2 тыс. переводов на 333, 4 млн грн.

"Сэкономленные благодаря эффективному потреблению ресурсов деньги будут оставаться у потребителей. И такой принцип будет работать на постоянной основе", - сообщили в КМУ, добавив, что "кампания продолжается".

Нынешняя, полная монетизация субсидий стала логическим продолжением системных шагов реформирования сферы ЖКХ, энергетики и социальной сферы, а также достижения энергоэффективности и энергонезависимости, напомнили в правительстве.

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