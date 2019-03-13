//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Одессе открыли центр, где будут обучать школьников робототехнике и программированию

В образовательном центре Brobots Space Odesa школьников будут учить основам программирования, а также работы с электроникой и робототехникой

В Одессе открыли Центр робототехники и программирования для школьников

ФОТО
 

Как сообщает пресс-служба Одесской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя главы ОГА Сергея Колебошина заведение открыто на базе Одесского областного гуманитарного центра внешкольного образования и воспитания.

"Это первый из пяти центров робототехники, которые будут открыты в этом году в Одесской области в рамках областного проекта STEM-образования и внешкольного образования. Причем предназначен он не только для обучения детей. Здесь будут проходить подготовку и учителя, которые в дальнейшем смогут работать в аналогичных центрах ", - отметил Колебошин.

По его словам, новый образовательное пространство Brobots Space Odesa - это компьютерный класс, лекторий и мастерская, оборудованная лазерным станком, 3D-принтером, безопасными местами для пайки.

На создание Центра робототехники и программирования из областного бюджета выделено более миллиона гривен. Концепция и образовательные программы созданы и представлены проектом Brobots, а партнером по развитию стала сообщество IT2School.

В ОГА напомнили, что развитие образования - один из ключевых приоритетов программы главы облгосадминистрации Максима Степанова "В-12. Двенадцать шагов навстречу современному образованию". Уже обустроены 51 современный кабинет для естественных дисциплин (физики, химии и биологии). В комплексе они формируют STEM-лаборатории Science (Наука), Technology (технологии), Engineering (Инженерия) и Mathematics (Математика).

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

13 марта, 2019 среда

12 марта, 2019 вторник

больше новостей

13 марта, 2019 среда

12 марта, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать