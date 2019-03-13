В Одессе открыли центр, где будут обучать школьников робототехнике и программированию
В Одессе открыли Центр робототехники и программирования для школьников
Как сообщает пресс-служба Одесской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя главы ОГА Сергея Колебошина заведение открыто на базе Одесского областного гуманитарного центра внешкольного образования и воспитания.
"Это первый из пяти центров робототехники, которые будут открыты в этом году в Одесской области в рамках областного проекта STEM-образования и внешкольного образования. Причем предназначен он не только для обучения детей. Здесь будут проходить подготовку и учителя, которые в дальнейшем смогут работать в аналогичных центрах ", - отметил Колебошин.
По его словам, новый образовательное пространство Brobots Space Odesa - это компьютерный класс, лекторий и мастерская, оборудованная лазерным станком, 3D-принтером, безопасными местами для пайки.
На создание Центра робототехники и программирования из областного бюджета выделено более миллиона гривен. Концепция и образовательные программы созданы и представлены проектом Brobots, а партнером по развитию стала сообщество IT2School.
В ОГА напомнили, что развитие образования - один из ключевых приоритетов программы главы облгосадминистрации Максима Степанова "В-12. Двенадцать шагов навстречу современному образованию". Уже обустроены 51 современный кабинет для естественных дисциплин (физики, химии и биологии). В комплексе они формируют STEM-лаборатории Science (Наука), Technology (технологии), Engineering (Инженерия) и Mathematics (Математика).
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