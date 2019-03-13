В ОБСЕ призвали стороны на Донбассе обеспечить перемирие

13 марта, 2019, 21:40

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Мартин Сайдик призвал обеспечить перемирие

Об этом сообщает Белта.

"Хотя в первые дни его (перемирие - ред.) действия число нарушений режима прекращения огня и сократилось на 61% по сравнению с началом месяца, к сожалению, на данный момент результаты этого перемирия не удовлетворяют", - сказал он.

Сайдик призвал стороны принять все необходимые меры для обеспечения перемирия.