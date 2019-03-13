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В Киеве произошло тройное столкновение автомобилей

В Святошинском районе Киева произошло тройное столкновение автомобилей Nissan, Volkswagen Passat и Skoda

Как рассказали Вартовим Еспресо участники ДТП, все автомобили двигались по одной полосе движения.

Первое ДТП совершил водитель электромобиля Nissan, который на высокой скорости протаранил заднюю часть микроавтобуса, двигавшегося перед ним. Через мгновение в заднюю часть Nissan въехал Volkswagen Passat CC, и сразу в заднюю часть Passat врезался автомобиль Skoda.

На место происшествия выехали несколько бригад "скорой" помощи. Врачи оказали первую помощь участникам ДТП, однако от госпитализации все отказались. Подробности аварии выясняют правоохранители.

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