В Киеве проверяют сообщение о заминировании школы
13 марта, 2019, 14:02
В Подольском районе Киева проверяют сообщение о заминировании школы
Об этом сообщают "Вартови.Еспрессо" .
Школа, которую проверяют, находится по адресу проспект Правды, 84. Решается вопрос об эвакуации учащихся и учителей из здания учебного заведения.
На место событий выехали полицейские, взрывотехники и кинологи.
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