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В Киеве проверяют сообщение о заминировании школы


фото: informator
В Подольском районе Киева проверяют сообщение о заминировании школы

Об этом сообщают "Вартови.Еспрессо" .

Школа, которую проверяют, находится по адресу проспект Правды, 84. Решается вопрос об эвакуации учащихся и учителей из здания учебного заведения.

На место событий выехали полицейские, взрывотехники и кинологи.

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