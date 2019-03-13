В Киеве презентовали документальный фильм об Ольгерде Бочковском

13 марта, 2019, 16:33

В столичном музее "Мемориал жертв голодомора" провели показ документальной ленты "Ольгерд Бочковский. Неугасимая искра горящего костра национального сознания"

Как отметила первый заместитель генерального директора национального музея "Мемориал жертв Голодомора" Ирина Батирева, ленту выбрали не случайно. Ведь она рассказывает о выдающемся социологе, политологе и активном деятеле украинской диаспоры. Кроме того, имеет просветительский характер для подрастающего поколения.

Представители творческой группы, работавшей над фильмом - автор сценария и режиссер Григорий Руденко и исполнитель главной роли Артем Бильбек, представляя документальный фильм, обратили внимание зрителей на аллюзии, содержащиеся в фильме об Ольгерде Бочковском. Европа, как считают создатели фильма, как тогда молчала, так и сейчас мы должны осознать ответственность за будущее Украины и уважать свое прошлое, не забывая о фигурах, которые видели смысл жизни в отстаивании интересов нашей страны.

Артем Вильбик, актер, исполнитель роли Бочковского заметил: "Уж сколько лет нашей независимости - и вот только сейчас началось такое активное движение, поднимающее именно сознание украинцев. Это помогает себя идентифицировать, как нацию, как народ. Фигура Бочковского - пример того, как должен вести себя человек, который идентифицирует себя украинцем".



Напоминаем, что фильм создан ОО "Всеукраинский демократический форум" при поддержке Украинского культурного фонда.

Генеральный информационный партнер - "Еспресо", ведущий документального фильма - Николай Княжицкий.

На фото: исполнитель роли Ольгерда Бочковского - Артем Вильбик и автор сценария, режиссер Григорий Руденко