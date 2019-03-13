В Киеве презентовали документальный фильм об Ольгерде Бочковском
Как отметила первый заместитель генерального директора национального музея "Мемориал жертв Голодомора" Ирина Батирева, ленту выбрали не случайно. Ведь она рассказывает о выдающемся социологе, политологе и активном деятеле украинской диаспоры. Кроме того, имеет просветительский характер для подрастающего поколения.
Представители творческой группы, работавшей над фильмом - автор сценария и режиссер Григорий Руденко и исполнитель главной роли Артем Бильбек, представляя документальный фильм, обратили внимание зрителей на аллюзии, содержащиеся в фильме об Ольгерде Бочковском. Европа, как считают создатели фильма, как тогда молчала, так и сейчас мы должны осознать ответственность за будущее Украины и уважать свое прошлое, не забывая о фигурах, которые видели смысл жизни в отстаивании интересов нашей страны.
Артем Вильбик, актер, исполнитель роли Бочковского заметил: "Уж сколько лет нашей независимости - и вот только сейчас началось такое активное движение, поднимающее именно сознание украинцев. Это помогает себя идентифицировать, как нацию, как народ. Фигура Бочковского - пример того, как должен вести себя человек, который идентифицирует себя украинцем".
Напоминаем, что фильм создан ОО "Всеукраинский демократический форум" при поддержке Украинского культурного фонда.
Генеральный информационный партнер - "Еспресо", ведущий документального фильма - Николай Княжицкий.
На фото: исполнитель роли Ольгерда Бочковского - Артем Вильбик и автор сценария, режиссер Григорий Руденко
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