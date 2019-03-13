В Киеве БТР врезался в машину военной инспекции

13 марта, 2019, 21:39

На улице Академика Заболотного в Киеве произошла авария с участием БТР и машины военной инспекции Lada Samara

У военного автомобиля отказали тормоза, сообщает "Информатор".

По предварительным данным, БТР и автомобиль военной инспекции двигались по улице Заболотного в сторону станции метро "Теремки". В этот момент посреди дороги остановился гражданский легковой автомобиль, у которого заглох двигатель. Lada военных успела затормозить перед автомобилем, БТР, который ехал сзади, врезался в нее.

Военные отказались комментировать данный инцидент, однако прибывшие на место происшествия полицейские сообщили, что БТР был только после ремонта и у него отказали тормоза. В результате аварии никто не пострадал. Lada получила серьезные повреждения задней части.