В бразильской школе подростки устроили стрельбу. Есть погибшие

13 марта, 2019, 16:30

По меньшей мере пять учеников были убиты в результате стрельбы в школе в штате Сан-Паулу в Бразилии

Об этом сообщает ВВС.

По словам полиции, двое "вооруженных подростков в капюшонах" начали стрельбу.

Один взрослый также был убит во время стрельбы в государственной школе профессора Рауля в бразильском муниципалитете Сузану.

СМИ сообщают, что оба стрелка также мертвы.

Губернатор Сан-Паулу Жуан Дориа заявил, что жертвы были "жестоко убиты".

"Когда я приехал в школу ... это был хаос. Учителя, работники, все бегали", - рассказывает Жулиано Симоэс де Сантана, который живет рядом со школой.