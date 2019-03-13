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В бразильской школе подростки устроили стрельбу. Есть погибшие


фото: TV Globo
По меньшей мере пять учеников были убиты в результате стрельбы в школе в штате Сан-Паулу в Бразилии

Об этом сообщает ВВС.

По словам полиции, двое "вооруженных подростков в капюшонах" начали стрельбу.

Один взрослый также был убит во время стрельбы в государственной школе профессора Рауля в бразильском муниципалитете Сузану.

СМИ сообщают, что оба стрелка также мертвы.

Губернатор Сан-Паулу Жуан Дориа заявил, что жертвы были "жестоко убиты".

"Когда я приехал в школу ... это был хаос. Учителя, работники, все бегали", - рассказывает Жулиано Симоэс де Сантана, который живет рядом со школой.

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