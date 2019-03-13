Украинскому консулу позволили посетить пленных моряков в России
13 марта, 2019, 15:01
Украинский консул получил разрешение на посещение украинских моряков в московском СИЗО "Лефортово"
Об этом рассказала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко, сообщает Укринформ.
"На днях мы получили разрешение от руководства СИЗО "Лефортово" о посещении сегодня, завтра и послезавтра консулом Украины украинских военнопленных в Москве", - сказала пресс-секретарь.
Она выразила надежду, что консул сможет встретиться с каждым пленником.
В то же время Зеленко отметила, что украинская сторона до сих пор не имеет никакой официальной информации и никаких медицинских документов о реальном состоянии здоровья военнопленных.
- Напомним, 5 ноября 2018 года в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ и совершили нападение на корабли ВМС Украины.
- 27-28 ноября 2018 года оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
- Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными.
- 15 января суд РФ продлил арест всем пленным украинским морякам. 21 из них арестовали до 24 апреля, еще трех (Эйдера, Сороку, Артеменко) - до 26 апреля, поскольку из-за ранения их впервые арестовали на два дня позже.
- Адвокаты моряков обжаловали продление ареста.
- ЕС принял санкции против 8 россиян за агрессию в Керченском проливе.
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