Украинскому консулу позволили посетить пленных моряков в России

13 марта, 2019, 15:01

Украинский консул получил разрешение на посещение украинских моряков в московском СИЗО "Лефортово"

Об этом рассказала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко, сообщает Укринформ.

"На днях мы получили разрешение от руководства СИЗО "Лефортово" о посещении сегодня, завтра и послезавтра консулом Украины украинских военнопленных в Москве", - сказала пресс-секретарь.

Она выразила надежду, что консул сможет встретиться с каждым пленником.

В то же время Зеленко отметила, что украинская сторона до сих пор не имеет никакой официальной информации и никаких медицинских документов о реальном состоянии здоровья военнопленных.