//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Украинскому консулу позволили посетить пленных моряков в России


фото: REUTERS
Украинский консул получил разрешение на посещение украинских моряков в московском СИЗО "Лефортово"

Об этом рассказала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко, сообщает Укринформ.

"На днях мы получили разрешение от руководства СИЗО "Лефортово" о посещении сегодня, завтра и послезавтра консулом Украины украинских военнопленных в Москве", - сказала пресс-секретарь.

Она выразила надежду, что консул сможет встретиться с каждым пленником.

В то же время Зеленко отметила, что украинская сторона до сих пор не имеет никакой официальной информации и никаких медицинских документов о реальном состоянии здоровья военнопленных.

  • Напомним, 5 ноября 2018 года в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ и совершили нападение на корабли ВМС Украины.
  • 27-28 ноября 2018 года оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
  • Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными.
  • 15 января суд РФ продлил арест всем пленным украинским морякам. 21 из них арестовали до 24 апреля, еще трех (Эйдера, Сороку, Артеменко) - до 26 апреля, поскольку из-за ранения их впервые арестовали на два дня позже.
  • Адвокаты моряков обжаловали продление ареста.
  • ЕС принял санкции против 8 россиян за агрессию в Керченском проливе.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

13 марта, 2019 среда

больше новостей

13 марта, 2019 среда

12 марта, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать