У Климкина назвали заявление главы МИД Австрии "заигрыванием с агрессором"

13 марта, 2019, 15:34

Заявление главы МИД Австрии Карин Кнайсль, сделанное во время визита в Россию, об "отличных отношениях" между Веной и Москвой свидетельствует о ее заигрывании с агрессором

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко, передает "Европейская правда".

"Прежде всего речь идет о том, что австрийский журналист нарушил украинское законодательство, въехав на оккупированную территорию Украины незаконным способом. На основании этого СБУ вынесла решение о запрете ему въезда в Украину сроком на один год", - отметила пресс-секретарь.

"Другой аспект - наличие оперативной информации о якобы готовящейся провокации в отношении указанного журналиста. И такой шаг, по данным СБУ, должен был обезопасить господина Вершютца от возможных рисков", - добавила она.

Зеленко сказала, что Украина не считает ситуацию с журналистом серьезным вызовом для двусторонних отношений с Австрией и призвала Вену снизить градус напряжения.

"Отмечу: это решение не имеет никакого отношения ни к вопросу цензуры, ни к вопросу наступления на свободу слова. Это исключительно следствие пренебрежительного отношения к законодательству Украины. Мы призываем австрийскую сторону снизить градус риторики и надеемся на дальнейший плодотворный диалог", - отметила Зеленко.

Впрочем, Зеленко сказала, что комментарии главы МИД Австрии Карин Кнайсль, сделанные во время визита в Россию, об "отличных отношениях" между Веной и Москвой свидетельствуют о ее заигрывании с агрессором.

"Мы обратили внимание на очень примирительный тон этого сообщения. Он заметно контрастирует с политикой ЕС в ответ на российскую агрессию против Украины, российские попытки подрыва демократических процессов в ЕС, вмешательство в выборы, сбивание MH17, применение химического оружия в Солсбери, шпионские скандалы, кибертерроризм , дезинформацию, поддержку праворадикальных партий в Европе..." - сказала она.

По ее словам, такие заявления болезненно воспринимаются Украиной, ведь "она потеряла в результате действий РФ 13 тыс. жизней, до сих пор более 7% украинских территорий остаются оккупированными Россией"

Зеленко также сказала, что такая риторика контрастирует с резолюцией, принятой накануне Европарламентом, в которой евродепутаты заявили, что Россия не может иметь статуса стратегического партнера ЕС в нынешней ситуации.

"Напрашивается один вывод: заигрывания с агрессором - это отнюдь не нейтралитет, который исповедует Австрия", - добавила пресс-секретарь МИД.

Однако глава МИД Австрии в Москве также призвала отпустить украинских моряков и раскритиковала Киев за недопуск наблюдателей из РФ на выборы.

Напомним, что 7 марта нардеп Ольга Червакова сообщила, что шефу украинского бюро австрийского телеканала ORF Кристиану Вершютцу на 1 год запретили въезд в Украину.

По ее словам, он с начала вооруженного конфликта в Крыму и на Донбассе "освещал события в Украине, широко используя штампы кремлевской пропаганды, тиражируя фейки от "Раша тудей", которые дискредитируют деятельность Вооруженных сил Украины, отрицающие агрессию Российской Федерации против Украины, а боевиков регулярной армии РФ позиционируют "ополченцами".

"Основанием для такого решения стала необходимость обеспечения безопасности журналиста. Напомним, что Кристиан Вершютц отмечал в своем интервью о существующих угрозах его жизни в Украине", - сообщила СБУ 9 марта.

В спецслужбе отметили, для того, чтобы избежать возможных провокаций во время пребывания австрийского журналиста в Украине, "СБУ в соответствии с законодательством приняла решение запретить въезд".

11 марта в Министерство иностранных дел Австрии вызвали украинского посла в Вене Александра Щербу.