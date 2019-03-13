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Террористы "ЛНР" заявили, что принудительно будут забирать жителей ОРЛО на восстановление военных объектов


фото: kp.ru
"Власть ЛНР" ввела трудовую повинность для населения "для нужд обороны и восстановление поврежденных объектов"

Об этом сообщает "совет министров Луганской народной республики".

Отмечается, что порядок привлечения мирных жителей к выполнению работ "для нужд обороны, ликвидации последствий применения противником оружия, восстановлению поврежденных (разрушенных) объектов экономики, систем жизнеобеспечения" разработан в соответствии с "законом" псевдогосударства "о военном положении".

Предполагается, что "к выполнению работ для нужд обороны привлекаются совершеннолетние трудоспособные граждане" в возрасте от 18 до 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Исключение делается для тех, кто может с оружием в руках пополнить ряды незаконных вооруженных формирований "ЛНР", матерей-одиночек, беременных женщин и инвалидов.

Исключение делается для матерей-одиночек, беременных женщин и инвалидов.

Мирные жители привлекаются к принудительным работам "для нужд обороны" органами военного управления "народной милиции" и исполнительными органами оккупационной власти.

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