Суд не разрешил УПЦ (МП) забрать церковь XVIII в., построенную в последним атаманом Сечи Калнышевским

13 марта, 2019, 14:28

Суд отказал религиозной общине УПЦ (МП) в праве собственности на полуразрушенный собор Рождества Богородицы в селе Малая Петриковка на Днепропетровщине, который является памятником национального значения

Соответствующее решение принял Хозяйственный суд Днепропетровской области, передает Радио Свобода .

На Днепропетровщине религиозная община УПЦ (МП) через суд, подав иск в местный и областной власти, пыталась получить в собственность полуразрушенный собор Рождества Богородицы в селе Малая Петриковка. Но суд отказал УПЦ (МП) в признании права собственности на здание церкви.

УПЦ (МП) заявили о намерении обжаловать решение суда не заявляла.

Отмечается, что старая церковь находится в плохом состоянии, хотя, по некоторым данным, имеет историческое прошлое, потому что была построена по инициативе последнего кошевого атамана Запорожской Сечи Петра Калнышевского. Областная и местная власть, которые выступали ответчиками в суде, утверждают, что религиозная община УПЦ (МП) самовольно захватила памятник и территорию возле нее.

Далее поселковый совет, действуя по процедуре, должен признать за собой право собственности на это имущество.

Напомним, что религиозная община УПЦ (МП) пыталась через суд получить полуразрушенный собор в собственность, а также новый храм Петра и Павла, построенный, как выяснилось во время судебного разбирательства, самовольно.