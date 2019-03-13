//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Суд не разрешил УПЦ (МП) забрать церковь XVIII в., построенную в последним атаманом Сечи Калнышевским


фото: radiosvoboda
Суд отказал религиозной общине УПЦ (МП) в праве собственности на полуразрушенный собор Рождества Богородицы в селе Малая Петриковка на Днепропетровщине, который является памятником национального значения

Соответствующее решение принял Хозяйственный суд Днепропетровской области, передает Радио Свобода .

На Днепропетровщине религиозная община УПЦ (МП) через суд, подав иск в местный и областной власти, пыталась получить в собственность полуразрушенный собор Рождества Богородицы в селе Малая Петриковка. Но суд отказал УПЦ (МП) в признании права собственности на здание церкви.

УПЦ (МП) заявили о намерении обжаловать решение суда не заявляла.

Отмечается, что старая церковь находится в плохом состоянии, хотя, по некоторым данным, имеет историческое прошлое, потому что была построена по инициативе последнего кошевого атамана Запорожской Сечи Петра Калнышевского. Областная и местная власть, которые выступали ответчиками в суде, утверждают, что религиозная община УПЦ (МП) самовольно захватила памятник и территорию возле нее.

Далее поселковый совет, действуя по процедуре, должен признать за собой право собственности на это имущество.

Напомним, что религиозная община УПЦ (МП) пыталась через суд получить полуразрушенный собор в собственность, а также новый храм Петра и Павла, построенный, как выяснилось во время судебного разбирательства, самовольно.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

13 марта, 2019 среда

больше новостей

13 марта, 2019 среда

12 марта, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать