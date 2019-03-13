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Столкновения в Черкассах: суд назначил двум активистам Нацкорпуса домашний арест

Сосновский районный суд избрал меры для руководителя черкасской ячейки партии "Национальный корпус" Дмитрия Кухарчука и члена организации Антона Братка

Об этом сообщил "Национальный Корпус - Черкасщина" в Facebook.

Антон Братко должен находиться под домашним арестом в ночное время (с 20.00 до 7.00) в течение следующих двух месяцев.

Прокуроры настаивали на избрании подозреваемым максимального пресечения - содержание под стражей на срок до 60 суток без возможности внесения денежного залога.

Судья во время заседания не удовлетворил ходатайство прокурора о содержании задержанного Дмитрия Кухарчука под арестом, отметив, что такая мера пресечения является исключительной. Ему присудили круглосуточный домашний арест. Соответствующее прямую трансляцию из суда вел Павел Мосийчук в Facebook.

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