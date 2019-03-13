Столкновения в Черкассах: суд назначил двум активистам Нацкорпуса домашний арест
13 марта, 2019, 08:25
Сосновский районный суд избрал меры для руководителя черкасской ячейки партии "Национальный корпус" Дмитрия Кухарчука и члена организации Антона Братка
Об этом сообщил "Национальный Корпус - Черкасщина" в Facebook.
Антон Братко должен находиться под домашним арестом в ночное время (с 20.00 до 7.00) в течение следующих двух месяцев.
Прокуроры настаивали на избрании подозреваемым максимального пресечения - содержание под стражей на срок до 60 суток без возможности внесения денежного залога.
Судья во время заседания не удовлетворил ходатайство прокурора о содержании задержанного Дмитрия Кухарчука под арестом, отметив, что такая мера пресечения является исключительной. Ему присудили круглосуточный домашний арест. Соответствующее прямую трансляцию из суда вел Павел Мосийчук в Facebook.
- Напомним, 9 марта министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что представители "Национального корпуса", которые спровоцировали столкновения с полицией в Киеве и Черкассах , будут наказаны.
- 9 марта после выступления президента Украины Петра Порошенко в Черкассах представители Нацкорпуса попытались прорваться на сцену , произошли столкновения с полицией.
- 10 марта в полиции заявили о задержании двух подозреваемых в организации столкновений между представителями "Национального корпуса" и правоохранителями 9 марта во Черкассах.
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