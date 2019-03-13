США планируют увеличить военную помощь Украине на $ 50 млн
Об этом говорится в сообщении посольства Украины в США в Facebооk.
В официально обнародованном проекте оборонного бюджета США на 2020 год значится предоставление Украине $ 250 млн на усиление безопасности и обороны в рамках программы помощи по безопасности (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI).
Соответствующие средства пойдут на поддержку Вооруженных сил и сил безопасности Украины, а также для замены любого вооружения и товаров оборонного назначения, которые уже были предоставлены США.
По сравнению с бюджетным запросом на 2019 год предложенная сумма увеличена на $ 50 млн. В дальнейшем бюджетный запрос должен пройти обсуждение в Конгрессе, где могут вноситься изменения и дополнения.
Так, реальные объемы помощи Украине будут известны уже после завершения всего процесса прохождения документа.
Читайте также
-
-
11 марта, 2019 Виталий Портников: Мы сами выкопали яму себе и стране
-
-
-
Читайте также
-
11 марта, 2019 Виталий Портников: Мы сами выкопали яму себе и стране
-
-