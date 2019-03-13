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США планируют увеличить военную помощь Украине на $ 50 млн

Соединенные Штаты Америки намерены в 2020 году выделить Украине $ 250 млн военной помощи

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в США в Facebооk.

В официально обнародованном проекте оборонного бюджета США на 2020 год значится предоставление Украине $ 250 млн на усиление безопасности и обороны в рамках программы помощи по безопасности (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI).

Соответствующие средства пойдут на поддержку Вооруженных сил и сил безопасности Украины, а также для замены любого вооружения и товаров оборонного назначения, которые уже были предоставлены США.

По сравнению с бюджетным запросом на 2019 год предложенная сумма увеличена на $ 50 млн. В дальнейшем бюджетный запрос должен пройти обсуждение в Конгрессе, где могут вноситься изменения и дополнения.

Так, реальные объемы помощи Украине будут известны уже после завершения всего процесса прохождения документа.

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