СБУ проверяет счета "Батькивщины" по отмыванию средств

13 марта, 2019, 13:18

Служба безопасности Украины получила разрешение проверить банковские счета партии "Батькивщина" на предмет отмывания средств

Об этом говорится в постановлении Печерского районного суда Киева.

Отмечается, что НАБУ в ходе проверки выяснило, что неустановленные лица с целью сокрытия вероятно незаконного происхождения денег, перечислили в 2018 году от имени жителей Одесской и Черкасской областей на счета политической партии более 3,5 млн грн.

Суд разрешил работникам СБУ получить временный доступ к вещам и документам ПАО "Мегабанк", содержащие сведения, составляющие банковскую тайну по банковскому счету, с возможностью их удаления.

Таким образом, суд предоставил следователю временный доступ к документам о движении средств, которые вносились физическими лицами на счет партии в ПАО "Мегабанк".

К тому же, деньги на счет "Батькивщины" вносились на партийный счет в ПриватБанке.