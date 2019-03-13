СБУ проверяет счета "Батькивщины" по отмыванию средств
Об этом говорится в постановлении Печерского районного суда Киева.
Отмечается, что НАБУ в ходе проверки выяснило, что неустановленные лица с целью сокрытия вероятно незаконного происхождения денег, перечислили в 2018 году от имени жителей Одесской и Черкасской областей на счета политической партии более 3,5 млн грн.
Суд разрешил работникам СБУ получить временный доступ к вещам и документам ПАО "Мегабанк", содержащие сведения, составляющие банковскую тайну по банковскому счету, с возможностью их удаления.
Таким образом, суд предоставил следователю временный доступ к документам о движении средств, которые вносились физическими лицами на счет партии в ПАО "Мегабанк".
К тому же, деньги на счет "Батькивщины" вносились на партийный счет в ПриватБанке.
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