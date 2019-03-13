Самолет вернулся в аэропорт после взлета, потому что пассажирка забыла там ребенка
13 марта, 2019, 12:27
Малайзийский самолет, следовавший в Куала-Лумпур, вернулся обратно в Саудивcькую Аравию почти сразу после взлета
Как пишет The Guardian ,
Одна из пассажирок уже в небе поняла, что забыла своего ребенка в терминале аэропорта. Она сообщила об этом стюардессам и требовала вернуться по малыша. В сети появилась запись разговора пилота самолета с диспетчером.
"Пусть Господь будет с нами. Можем ли мы вернуться? Пассажирка оставила своего ребенка в терминале и отказывается продолжать полет", - говорит пилот.
Такая новость сильно удивила работников аэропорта. Посовещавшись, они позволили самолету вернуться, подчеркнув, что это для них очень необычный и исключительный случай. История закончилась счастливо - мать нашла ребенка целым и невредимым на территории терминала.
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